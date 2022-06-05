Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 12:42
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Abone Ol google-news

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü  yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


Trakya yağış meteoroloji

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler