Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) pazartesi günü (yarın) Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte hava sıcaklıklarının 10-15 derecede düşeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Pazartesi günü (yarın) Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor.
Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
ZİRAİ DON UYARISI
Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz’in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, genel olarak Cuma günü sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Video Haberler
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
- At ile video çekerken arabayla çarpıştı
- Direksiyon başındaki sürücüye 'bastonla' vurdu
- İstanbul'da bir bina daha 'duvarsız' çıktı
- Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti
- 'Mucize kediler', sahiplendirildi
- Gülşen konserinde Ozan'ı öldüren şahıs hakim karşısında
- Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü
- Zelenskiy'den acil çağrı: 'Bekleyecek zamanımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Atlar yeni sezona hazır! Gazi Koşusu 26 Haziran'da...
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Sivas’ta 2 kilo toz esrar ele geçirildi
- Çöl tozuna dikkat! Ölüme kadar götürebiliyor
- Uzmanlar sahura kalkma konusunda uyarıyor
- Uzmanından 'burun dolgusu' uyarısı
- AYM’den zorunlu din dersi hakkında karar
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...