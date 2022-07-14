Meteoroloji'den yangın bölgelerine uyarı: Saatte 60 kilometre hızla ilerleyecek
Meteoroloji 14 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklıklar yurt genelinde artacak. Özellikle İzmir ve Muğla'da çıkan yangın yerlerine ilişkin yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sinop, Bilecik, Amasya, Tokat ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevreleri ve Bursa'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik ile Bursa'nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 27°C
Perşembe sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇORUM 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 26°C
Perşembe sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Perşembe yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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