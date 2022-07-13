Orman yangınının ardından Meteoroloji'den Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, yangının yerleşim alanının dışındaki geniş ormanlık alana sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini ifade etti. Ayrıca Meteoroloji'den yapılan uyarıda yarın Ege Denizi'nde fırtına oluşması beklenirken, fırtınanın orman yangınının hızını artıracağından endişe ediliyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın Orta ve Güney Ege Denizi'nde oluşacak fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.
Açıklamada, "Orta ve Güney Ege’de rüzgarın, yarın (14.07.2022 Perşembe) günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma (15.07.2022) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
FIRTINA YANGININ ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR
Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Kocadağ’da ise orman yangını çıktı. Bölgede evler tahliye edilirken Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, tek noktadan yayılan yangının yerleşim alanının dışındaki geniş ormanlık alana sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini ifade etti.
Yarın beklenen fırtına ile beraber orman yangının şiddetlenmesinden, yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.
Video Haberler
- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular
- Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
- Datça'nın ardından Çeşme'de de yangın çıktı!
- Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!
- Acil serviste ortalık karıştı
- 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme
- Sarıyer'de virajı alamayan otomobil kaza yaptı
- Onur Akay: 'Hıncal Uluç'un durumu çok ağır'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'
- 'Birden fazla itiraf var...'
- Benzine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar