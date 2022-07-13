Orman yangınının ardından Meteoroloji'den Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:36

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın Orta ve Güney Ege Denizi'nde oluşacak fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.

Açıklamada, "Orta ve Güney Ege’de rüzgarın, yarın (14.07.2022 Perşembe) günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma (15.07.2022) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

FIRTINA YANGININ ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Kocadağ’da ise orman yangını çıktı. Bölgede evler tahliye edilirken Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, tek noktadan yayılan yangının yerleşim alanının dışındaki geniş ormanlık alana sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini ifade etti.

Yarın beklenen fırtına ile beraber orman yangının şiddetlenmesinden, yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.