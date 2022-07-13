Meteoroloji Çanakkalelileri orman yangınlarına karşı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale’de bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, orman yangınlarına karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.
"Fırtına" geliyor denildi, orman yangınlarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale'de bugün akşam saatleri ile 15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerine kadar rüzgar hızının artarak özellikle orman sahalarında kuvvetli rüzgar ve fırtına olması bekleniyor.
Yapılan açıklamada orman yangını konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulandı.
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