Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı

03 Mayıs 2022 Salı, 16:52

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (çarşamba) bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.