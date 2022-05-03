Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın (çarşamba) bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
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