Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, yurttaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:35
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”


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