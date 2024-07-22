Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:35

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:35

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”