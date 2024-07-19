Meteoroloji'den Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:18

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve yıldırıma karşı tedbirli olunması istendi.