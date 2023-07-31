Meteoroloji’den ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı! Sıcak hava dalgasının etkisine giriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp, tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.
Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya’da 31-37, Yalova’da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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