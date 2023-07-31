Meteoroloji’den ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı! Sıcak hava dalgasının etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp, tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:39
Meteoroloji’den ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı! Sıcak hava dalgasının etkisine giriyor
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. 

Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya’da 31-37, Yalova’da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. 

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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