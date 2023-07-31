31 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:48

Güncelleme: 31.07.2023 - 07:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 28°C

Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğleden sonra Trabzon Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık