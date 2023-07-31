31 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 31 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ağustos ayında kavurucu sıcaklar yeniden geliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 21°C, 28°C
Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğleden sonra Trabzon Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 28°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında yeni gelişme