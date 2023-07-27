Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı

Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:34
Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında ve genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görülecek.

Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

 


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