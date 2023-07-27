Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:34

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında ve genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görülecek.

Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.