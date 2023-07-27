Meteoroloji'den Karadeniz'e fırtına uyarısı
Karadeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in batısında ve genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına görülecek.
Fırtına, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.
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