Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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