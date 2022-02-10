Meteoroloji'den yurdun bazı bölgeleri için çığ uyarısı

10 Şubat 2022 Perşembe, 14:58

Meteoroloji'den yapılan açıklamada geçen hafta ülkede gerçekleşen kar yağışlarının özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklendiği için Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önem arz ettiği aktarıldı.