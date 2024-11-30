Meteoroloji'den yurdun iç ve batı kesimleri için 'azot dioksit gazı' açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Meteoroloji'den yurdun iç ve batı kesimleri için 'azot dioksit gazı' açıklaması!
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."

 


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji #azot dioksit gazi #azot

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