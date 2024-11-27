Meteoroloji açıkladı: 27 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış; Siirt ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise; batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli(50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatıdan fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER
Artvin, Ardahan ve Rize.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında, gece saatlerinde genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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