Meteoroloji'den yurt genelinde kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan bazı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan bazı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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