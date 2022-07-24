Meteoroloji'den yurttaşlara kritik uyarı: İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sıcak hava nedeniyle sokaklar ve kordon boyu hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri, İzmirlileri güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkilileri sıcak havaların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtip, İzmirlileri güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu İzmir'de de özellikle öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Bunaltıcı hava nedeniyle pek çok kişi dışarı çıkmak yerine klimalı ortamları tercih etti. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle İzmir'in incisi kordon boyu, pazar günü olmasına rağmen boş kaldı. Sahil kesimlerine gidemeyip, kentte dışarıda vakit geçiren çok sayıda yurttaşın gölgelik alanlara sığındığı görüldü.
ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
Bazı çocuklar Konak Meydanı'ndaki süs havuzunda girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar elektrik sisteminden kaynaklı kaçak tehlikesine rağmen süs havuzunda yüzerek serinledi. Havuz çocukların adeta oyun alanına dönüştü. Konak Meydanı'nın simgesi güvercinlerin de süs havuzlarına doluştu.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyrettiği bildirdi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri, İzmirlileri güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sıcak hava dalgasının bir sonraki hafta sonuna kadar devam edeceği belirten Meteoroloji yetkilileri, ağustos ayının ilk haftası sıcaklıklarda düşüş beklendiği kaydetti. Kentte Meteoroloji'den gelen uyarıda yurttaşların bol su tüketmeleri gerektiğinin altı çizilirken, piknik yapacak kişilerden olası yangınlara karşı dikkatli olmaları istendi.
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