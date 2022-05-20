Meteoroloji'den zirai don uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5 ile 7 derece artarak mevsim normallerine çıkması beklendiği belirtildi.
Bölgede genelinde az bulutlu ve açık havanın olacağı tahmin edilirken, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede iç ve yüksek kesimlerinde en düşük sıcaklıkların yer yer 0 derece civarında ve altında olması bekleniyor.
Öte yandan açıklamada, hafif zirai don ve kırağı riskine karşı tarımla uğraşan yurttaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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