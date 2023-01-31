Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve Antalya için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji; Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgeler için don uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 01.02.2023 akşam saatlerinden, 02.02.2023 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde hafif kuvvette, yükseklerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.
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