Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı
Beklenen soğuk hava ülkeye giriş yaptı. Pek çok ile yılın ilk karı düşerken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentte zirai don beklendiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde Cuma günü gece saatlerinden (23.10.2024) Çarşamba sabah saatlerine kadar hafif ve orta kuvvette don hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #meteoroloji #zirai don
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