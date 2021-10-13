Meteoroloji'nin son hava durumu raporu: Şiddetli yağış ve hortuma dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Adana’nın kuzey kesimleri için ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Antalya’nın doğu, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HORTUM UYARISI
Yağışların Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Şiddetli rüzgar ve hortum uyarısının yapıldığı açıklamada, "Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 29
Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Karadağlı'nın katılacağı organizasyon iptal edildi
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- Dolar için 21 Ekim uyarısı
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Erdoğan, Soylu ve Albayraklı olay video
- Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Yargıtay'dan saç boyası kararı
- Erdoğan'ın rekor oy aldığı ilçede isyan