Meteoroloji'nin son tahminleri: Hava nasıl olacak? Kar yağışı geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, sağanak yağışların yurdu etkisi altına almasının ardından hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.
Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:
BÖLGELERİMİZDE HAVA
Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile zamanla İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İzmir ve kuzey ilçeleri ile zamanla Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORDU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor!
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi. yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, gece 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi. yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
Video Haberler
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- Öcalan serbest mi kalacak?
- Bill Gates'ten 2022 için çarpıcı tahmin
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- MHP'li başkanlardan peş peşe istifa