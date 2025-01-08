Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:19

8 Ocak 1996'da yaşamını yitiren gazeteci Metin Göktepe, aramızdan ayrılışının 29. yılında sevenleri ve basın camiası tarafından anılıyor. Peki, Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe neden öldü?

METİN GÖKTEPE KİMDİR?

Metin Göktepe, 10 Nisan 1968'de Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde dünyaya geldi. Yaşamının ilk 11 yılını burada geçiren Göktepe, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 8 çocuklu bir ailenin 7. çocuğuydu. İlkokulu, köyün tek okulunda, birleştirilmiş sınıfta okuyan Göktepe, abla ve ağabeylerinin yıllara yayılan göçünün ardından 1979'da annesi ve babasından hemen önce küçük kardeşi Aziz ile birlikte İstanbul'a geldi. Aynı yıl Esenler’deki Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu’na kaydoldu ve 5. sınıfı burada okudu. Ortaokula o zamanki adıyla Esenler Lisesi’nde başladı ve liseyi de burada okuyarak şimdiki adıyla İbrahim Turhan Anadolu Lisesi’nden 1986’da mezun oldu. Lisede de başarılı bir öğrenci olan Göktepe, mezun olduktan sonra bir yıl dershaneye devam etti ve buradaki başarısıyla, kardeşinin de dershaneye gitmesini sağladı. Yaz tatillerinde çalışarak harçlığını çıkaran ve böyle okuyan Göktepe, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'ne girdi. Bu sırada fabrikada çalışan ablası, ağabeyi ve 1986’dan itibaren kültürel ve sosyal faaliyetlerine katıldığı dernek[hangileri?] sayesinde siyasetle tanıştı. Göktepe, üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin aktif bir üyesi oldu. Gazeteciliğe 1992 yılında "Gerçek" adlı bir dergide başladı, daha sonra 1995 yılında da Evrensel gazetesinde muhabirlik yapmaya başladı.

METİN GÖKTEPE'NİN ÖLÜMÜ

8 Ocak 1996 tarihinde, cezaevinde öldürülen iki tutuklunun cenazelerini muhabir olarak takip ederken toplu halde gözaltına alınan bin kişi arasındaydı. 1000 kişiye yakın insanla gözaltına alındıktan sonra "gazeteciye özel muamele" diyen polis memurları tarafından dövülerek öldürülen Göktepe'nin ölümü, büyük yankı uyandırmıştı. Dönemin içişleri bakanı Teoman Ünüsan, 11 Ocak 1996 günü 32. Gün programında, "Konuyla ilgili tam bilgim yok. Ancak son gelen bilgiler, Metin Göktepe'nin duvardan düşerek öldüğü şeklindedir." diye bir açıklama yaptı. Daha sonra, duvardan düştüğü iddia edilen muhabirin gözaltında dövülerek öldürüldüğü -kamuoyu baskısıyla- kabul edilmek zorunda kalındı. Dönemin İçişleri Bakanı, savunduğu bu tez çürütülünce Fadime Göktepe'den özür dilemiş, ancak Göktepe'nin annesi bu özrü kabul etmeyerek sorumluların yargılanmasını talep etmişti. Bir şehirden diğer bir şehre gönderilerek 4 yıl devam eden davada, 1999 yılının Şubat ayında gerçekleşen duruşmada alınan kararla, 11 memurdan altısı hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Daha sonra usul bakımından iptal edilen bu karar, temyiz edildi. 5 Mayıs 1999'da Yargıtay, 6 sanıktan cezası onaylanmış 5 emniyet amiri hakkındaki hükmü de esastan bozdu. Kamuoyunda "Rahşan affı" diye bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanan polisler, toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası hüküm giydiler. Metin Göktepe, o tarihe kadar gözaltında öldürülmüş bütün gazeteciler arasında, katillerinin suçu mahkeme kararı ile onaylanan ilk gazeteci oldu.

METİN GÖKTEPE NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Metin Göktepe, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek üzere Alibeyköy'e gitmişti ve "Sarı Basın Kartı" gerekçe gösterilerek ilçeye sokulmamıştı.

Göktepe haber takibinde ısrarcı davranınca gözaltına alınmıştı. Yüzlerce insanla birlikle götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polislerin şiddetine maruz kalmıştı ve dövülerek katledilmişti.