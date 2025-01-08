Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:25

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:25

Meclis’te DEM Parti heyetini ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret sırasında, Muhsin Kızılkaya'nın 'Bir Dil Niye Kanar' kitabına vurgu yaptığı belirtildi. Peki, Muhsin Kızılkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yazar Muhsin Kızılkaya'nın eserleri

MUHSİN KIZILKAYA KİMDİR?

Nüfus kayıtlarına göre 1966 yılında Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin Cevizli köyünde doğdu. İlk ve ortaokul ile liseyi Hakkâri'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Güneş gazetesinde çalışmaya başladı. 1987 ile 1993 yılları arasında sırasıyla Güneş, Özgür Gündem, Hürriyet ve Aydınlık gazetelerinde çalıştı. 1993 yılında aktif gazeteciliği bırakarak bir reklam ajansında metin yazarlığı ve Beşiktaş Kültür Merkezi’nde senaryo danışmanlığı yaptı. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.[1] Âkil İnsanlar Heyeti'nin akdeniz grubunda görev aldı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Mersin 3'üncü sıradan AKP'den 25'inci dönem milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AKP tarafından aday gösterilmeyen Kızılkaya gazeteciliğe geri döndü. AKP'li olmasında Murat Belge, Ahmet İnsel ve Ömer Laçiner'in Birikim dergisindeki yazılarının etkili olduğunu söyledi. Ocak 2016 tarihi itibarıyla başbakan başdanışmanı olan Kızılkaya, 2014 yılından beri Habertürk gazetesinde yazarlık yapmaktadır.

Kitapları

Eski Zaman Eşkıyaları (Sel yayıncılık)

Dünden Yarına Kürtler (H. Nebilerle birlikte) (Yurt Yayınları)

Ben Hala Annemin Dilini Kullanamıyorum (Parantez Yayınları)

İyi Hal Kağıdı (Parantez yayınları)

Bende Mahfuz Fotoğraflar (İletişim yayınları)

Kayıp Diwan (İletişim yayınları)

Gölgeler Çabuk Ölür (İletişim yayınları)

Yılmaz (Yılmaz Erdoğan'ının 34 yıllık yaşamını anlattığı kitaptır.) (Sel Yayıncılık)

Sürgün, Göç ve Ölüm (Modern Kürt Edebiyatından Seçme Hikayeler) (İletişim yayınları)

Kuyruktan Uyruğa (Sel Yayıncılık)

Sen û Ben, Anılarla Mehmed Uzun'un Hayatı (İthaki Yayınları)

Bir Dil Niye Kanar? (İletişim Yayınları)

Açlığın Sofrasında (İletişim Yayınları)

Biraz Daha Işık ( İletişim Yayınları)

Barışa katlanmak- Bir "Akilin" 83 günü (Alfa Yayınları)