Metin Gürcan yeniden tutuklandı
Tutuklu olarak yargılanırken tahliye olan, daha sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.
Ankara'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra başsavcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı verilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etmişti.
İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Gürcan, bugün teslim olmuştu.
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