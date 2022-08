J.K Rowling kimdir? J.K Rowling'in eserleri nelerdir? J.K Rowling'in tam adı nedir?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:55

İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin ABD’de bıçaklı saldırıya uğramasını eleştiren İngiliz yazar J.K Rowling, ölüm tehditleri ile tekrar dünya ve Türkiye gündemine geldi. Dünyaca ünlü yazarın eserleri en çok okunan kitaplar arasında yerini almaktadır.

İşte dünyaca ünlü yazarın eserleri ve hayatı...

JOANNE KATHLEEN ROWLİNG'İN EĞİTİMİ

Joanne Rowling, 31 Temmuz 1965'te İngiltere'nin Chipping Sodburry eyaletinde doğdu. Liseyi Wyedean Comprehensive'de okuduktan sonra Exeter Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimini tamamladı. Sonrasında Edinburgh Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı ve 1996 yılında mezun oldu.

JOANNE KATHLEEN ROWLİNG'İN İŞİ VE ÖZEL HAYATI

İki dil bilen J.K Rowling, Londra'daki İnsan Hakları Örgütü'nde çalışmaya başladı. Daha sonrasında İngilizce öğretmenliği yapmak üzere Portekiz'e taşındı. Rowling, 16 Ekim 1992'de Portekizli televizyon muhabiri Jorge Arantes'le evlendi. Çiftin, 27 Temmuz 1993'te ise ilk çocuğu Jessica Rowling Arantes dünyaya geldi. 1995 yılında Jorge Arantes'den boşandı. 2001 yılının Aralık ayında Rowling, Doktor Neil Murray ile evlendi. 23 Mart 2003'te David Gordon adını verdiği 2. çocuğunu dünyaya getirdi. Ardından 23 Ocak 2005'te Rowling, Mackenzie Jean adını verdiği üçüncü çocuğunu doğurdu.

J.K ROWLİNG ADININ HİKAYESİ

Joanne Kathleen Rowling, kitaplarında "J. K. Rowling" şeklinde kısaltmasını kullandı. Adını bu şekilde kısaltmasında ilk kitabının yayınevi olan Bloomsbury'nin etkisi vardır.

Yayınevi, erkek okuyucuların, kadın bir yazarı okumak istemeyeceğini düşünerek yazarın erkek olduğu izlenimi vermek için adının "J. K. Rowling" şeklinde yazılmasını tercih etmiştir.

J.K ROWLİNG'İN SERVETİ

İlk kitabını Nicolson's Café'de tamamlayan Rowling, kitap yazarak dolar milyarderi olan ilk yazar ve Birleşik Krallık'ın en zengin kadını unvanlarını elde etti. Kazandığı servetiyle Uluslararası PEN Kulübü gibi kurumlara ve Birleşik Krallık İşçi Partisi'ne yüklü miktarda bağışlar yaptı.

Rowling'in Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabı hem de yazarını büyük bir üne kavuşturdu. Kitabın Türkiye'de basımı Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılmıştır. Serinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı, Ülkü Tamer çevirdi. İkinci kitap Harry Potter ve Sırlar Odası'nı, Sevin Okyay tarafından çevrilmiştir, serinin üçüncü kitabı ve sonrasındaki kitaplarını Sevin Okyay ve Kutlukhan Kutlu çevirmiştir.

J.K ROWLİNG'İN ESERLERİ



J.K Rowling'in ilk eseri 6 yaşındayken yazdığı "Tavşan" adlı hikayesidir. Rowling, polisiye türündeki üç eserini Robert Galbraith takma ismiyle yazdı.



J.K Rowling'i büyük bir üne kavuşturan Harry Potter serisi:

Harry Potter ve Felsefe Taşı (26 Haziran 1997)

Harry Potter ve Sırlar Odası (2 Temmuz 1998)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (8 Temmuz 1999)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (7 Temmuz 2000)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (21 Haziran 2003)

Harry Potter ve Melez Prens (16 Temmuz 2005)

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları (21 Temmuz 2007)

Harry Potter serisine ek eserler:

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (2001)

Çağlar Boyu Quidditch (2001)

Ozan Beedle'ın Hikâyeleri (2007)

Harry Potter and the Cursed Child (konsept) (2016)

Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeists (2016)

Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies (2016)

Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide (2016)

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (senaryo) (2016)

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (senaryo) (2018)