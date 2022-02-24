Metin Özkan'ın parasını çaldığını iddia eden Ufuk Enginler şikayetçi oldu

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı ve gazeteci Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff Restaurant'ta Aralık 2021’de, bir kadının çantasından para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti.



Olayla ilgili konuşan Özkan, görüntülerin "montaj" olduğunu öne sürmüştü.

Çantasından para çalındığını iddia eden Ufuk Enginler, Metin Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniçağ'ın haberine göre Enginler'in avukatı Cesim Parlak aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda olay günü yaşananları delilleriyle birlikte dilekçeye ekledi.

Yapılan başvuruda Metin Özkan'ın TCK 141. ve 143. maddelerinde düzenlenen "Hırsızlık suçundan" cezalandırılması istendi.

"ZORUNLU HALE GELDİ"

Enginler’in avukatı Cesim Parlak, Özkan’ın, “montaj” ve “iftira” açıklaması üzerine, savcılık başvurusunun yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Avukat Parlak, dilekçesinde "Şüphelinin, işin kolayına kaçarak hırsızlığı kapatmak için görüntülerin montaj olduğunu savunmasının arkasına sığınması ve müvekkileyi kendisine iftara atmakla suçlaması kabul edilemez. Şüpheli çok açık bir şekilde, müvekkilenin çantasından 700 dolar çalmıştır ve hırsızlık suçunu işlediği kamera görüntüleri ile sabittir" dedi. Suç duyurusuna göre, suçun ceza kanunundaki karşılığı 1 yıl ile 3 yıl arası değişiyor.

“ÇALDIĞI 700 DOLARI GERİ GÖNDERDİ, ALMADIM”

Ufuk Enginler, çantasından 700 dolar çalan gazeteci Metin Özkan’dan neden şikayetçi olmadığını, olay günü ve sonrasında neler yaşandığını anlatmıştı.

Enginler, yaşadıklarını şöyle dile getirmişti:

"Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum. Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah’a havale ettim. Benden uzak Allah’a yakın olsun. Hiç ulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil."