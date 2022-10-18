Metin Uca, Klasi-Komik ile Bayraklılarla buluştu
Sanatçı Metin Uca, son oyunu Klasi-Komik ile Bayraklı’da yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Ünlü sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca, Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde sahnelenen müzikal gösterisi Klasi-Komik ile Bayraklılılarla buluştu. Farklı türden müzikleri kendi yorumuyla harmanlayarak hikayeleştiren başarılı sanatçı, gösteri sonunda salonu dolduran bine yakın sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.
HEM MÜZİK HEM KOMEDİ
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen gösteride Uca’ya, müzikleriyle Merih Akalın ve İsmet Akalın eşlik etti. Filmlerde, reklamlarda, düğünlerde, radyolarda duyduğumuz müziklerin kullanılış amaçları ile gerçek anlamda ne anlatmak istediklerini mizahi dille anlatan başarılı sanatçı, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Salonu dolduran bine yakın Bayraklılı, kimi zaman şarkılara eşlik ederek, dans etti kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşadı. Gösteri sonunda, sanatçılara çiçek takdim edilirken, hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.
KÜLTÜR- SANATIN KALBİ BAYRAKLI
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kültür- sanat etkinliklerimizle Bayraklı’da ünlü isimleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda müziğin tüm renklerini eğlence ve komedi ile bütünleştiren Metin Uca, Klasi- Komik oyununu bu kez Bayraklılı sanatseverler için sahneledi. Kültür- Sanatın Kalbi Bayraklımızda, bu tür etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.
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