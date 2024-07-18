Metro asansöründe mahsur kaldılar
Dudullu-Bostancı metrosunda asansörünün bozulması sebebiyle 6 kişi mahsur kaldı. Güvenlik görevlileri mahsur kalan yurttaşları yarım saat sonra çıkardı.
İstanbul’da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı. Sıcak havada mahsur kalan 6 kişi güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.
Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Dudullu Bostancı metro hattında meydana geldi. Metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı. Güvenlik görevlileri sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişiyi kurtardı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- Büfeye verilen ceza belli oldu!
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Destici'den 'belgeli' yanıt
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'
- Prof. Dr. Cem Say için karar
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Bugün yapılan aşağılıklığı aklımıza dahi getirmemiştik