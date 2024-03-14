Metro durağında 1 kişi intihar etmişti: Not bırakıp raylara atladığı öğrenildi
İstanbul'da Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişinin intihar ettiği bildirildi. İntihar eden kişinin üniversite öğrencisi M.E.E. olduğu ve telefonuna not yazdıktan sonra raylara atladığı öğrenildi.
Olay, Yenikapı-Hacıosman metrosu Mecidiyeköy-Şişli istasyonunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen üniversite öğrencisi M.E.E. (25) Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metro istasyona girdiği sırada kendini raylara attı. M.E.E., metronun altında kalarak hayatını kaybetti.
Yolcuları tahliye eden istasyon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, istasyon ve raylar üzerinde incelemelerde bulundu.
NOT YAZDIĞI ÖĞRENDİLDİ
İncelemelerin tamamlanmasının ardından itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan M.E.E.'nin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı. M.E.E.’nin raylara atlamadan önce cep telefonuna, ailesine yönelik not yazdığı öğrenildi.
Olay nedeniyle Mecidiyeköy-Şişli istasyonu iki yönden ulaşıma kapatıldı. İstasyonun kapalı olması nedeniyle Osmanbey metro istasyonu ile Mecidiyeköy metrobüs durağına yönlendirilen yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.
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