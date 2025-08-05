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Metro İstanbul açıkladı: İstanbul Festivali için metro sefer saatleri uzatıldı mı?

Metro İstanbul açıkladı: İstanbul Festivali için metro sefer saatleri uzatıldı mı?

5.08.2025 11:29:00
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Haber Merkezi
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Metro İstanbul açıkladı: İstanbul Festivali için metro sefer saatleri uzatıldı mı?

İstanbul Festivali kapsamında binlerce kişinin katılması beklenen etkinlikler için metro sefer saatlerinde değişikliğe gidilip gidilmediği merak ediliyor. Peki, İstanbul Festivali için metro sefer saatleri uzatıldı mı?

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, 1 Ağustos Cuma ve 17 Ağustos Pazar tarihleri arasında (4 ve 11 Ağustos günleri hariç) Yenikapı FestivalPark Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek 4. İstanbul Festivali kapsamında metro seferleri uzatıldı. Peki, İstanbul Festivali için metro sefer saatleri uzatıldı mı? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL FESTİVALİ İÇİN METRO SEFER SAATLERİ UZATILDI MI?

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Sefer saatleri uzatılan hatlar şöyle:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı  
  • M2 Yenikapı-Hacıosman 
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı 
  • M5 Üsküdar-Samandıra
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
  • M7 Yıldız-Mahmutbey 
  • M8 Bostancı-Parseller 

Yapılan açıklamada, sekiz metro hattında trenler saat 00.30’a kadar hizmet verecek. M4, M5 ve M8 hatlarında trenler Marmaray'ın son seferini karşılayacak şekilde hareket edecektir.

İBB’den yapılan duyuruda, gece boyunca planlanan etkinlikler nedeniyle vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için ek sefer planlamasının yapıldığı belirtildi.

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