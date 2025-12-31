Metro İstanbul'dan 2025 özeti... İstanbul metrolarında unutulan en ilginç eşyalar belli oldu: En 'unutkan' hat hangisi oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, 2025 yılına ait şaşırtıcı kayıp eşya istatistiklerini paylaştı.

Metro İstanbul’un resmi verilerine göre, 2025 yılı içerisinde toplam 49 bin 410 eşya unutularak Kayıp ve Bulundu Ofislerine teslim edildi.

EN UNUTKAN HAT

İstatistiklere göre İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattı, "en unutkan hat" unvanını kazandı.

EN ÇOK EŞYA UNUTULAN AY

Zaman dilimi olarak ise İstanbulluların en çok eşya unuttuğu dönem ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

Unutulan eşyalar arasında en büyük grubu İstanbulkartlar oluşturdu.

Verilere göre tam 23 bin 100 adet İstanbulkart sahipleri tarafından metro araçlarında veya istasyonlarda bırakıldı.

"EN İLGİNÇ UNUTULANLAR"

Metro İstanbul’un "En İlginç Unutulanlar" listesi ise görenleri hayrete düşürdü.

İşte günlük kişisel eşyaların çok ötesine geçen listede yer alan eşyalar: