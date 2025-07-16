Metro İstanbul'dan duyuru: Seferler normale döndü mü?

İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle Sanayi-Seyrantepe mekik seferleri yapılamadı.
Sanayi-Seyrantepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Yenikapı-Hacıosman arasında seferler ise normal tarifeye uygun devam etti.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'dan yapılan yeni açıklamada, teknik arızanın sonlandığı açıklandı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale döndü.