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Metro İstanbul'dan duyuru: Seferler normale döndü mü?

Metro İstanbul'dan duyuru: Seferler normale döndü mü?

16.07.2025 09:18:00
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Haber Merkezi
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Metro İstanbul'dan duyuru: Seferler normale döndü mü?

İstanbul metrosunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik bir arıza gerçekleşti. Sanayi-Seyrantepe mekik seferleri geçici bir süreliğine yapılamadı. İBB iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle Sanayi-Seyrantepe mekik seferleri yapılamadı. 

Sanayi-Seyrantepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Yenikapı-Hacıosman arasında seferler ise normal tarifeye uygun devam etti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'dan yapılan yeni açıklamada, teknik arızanın sonlandığı açıklandı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

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