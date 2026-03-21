Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

21.03.2026 13:27:00
Haber Merkezi
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Seferlerdeki aksamaların ray hattından kaynaklanan bir problemden dolayı yaşandığı öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'dan yapılan yeni açıklamada, teknik arızanın kısa sürede sonlandığı ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

