Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde düzenleme
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılacak hat revizyon çalışmaları nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bu gece yapılacak hat revizyon çalışmaları kapsamında Kabataş'tan Bağcılar yönüne saat 23.30'da, Bağcılar'dan Kabataş yönüne saat 23.20'de aktarmasız son sefer yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, aktarmasız son sefer sonrası Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında seferlerin normal işletme düzeninde devam edeceği, Yusufpaşa-Sirkeci istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği bilgisi paylaşıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 2, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda bu gece yapılacak hat revizyon çalışmaları kapsamında ;
??Kabataş’tan Bağcılar yönüne 23.30’da,
??Bağcılar’dan Kabataş yönüne 23.20’de aktarmasız son seferimiz yapılacaktır.
??Aktarmasız son sefer sonrası…
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