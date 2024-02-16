15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz etmişti: Cezası belli oldu

Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu şahsa 5 yıl hapis cezası verildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 21:25
15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz etmişti: Cezası belli oldu
Abone Ol google-news

Geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki çocuğu tramvayda taciz eden yabancı uyruklu Abdulhadı R. (34), gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göz Atın
İzmir laikliğe sahip çıkıyor

İzmir laikliğe sahip çıkıyor
Meteoroloji açıkladı: 31 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji açıkladı: 31 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdulhadı R. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ve tacize uğrayan çocuğun ailesi katıldı.

“OLAY ANINDA KENDİMDE DEĞİLDİM”

Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Abdulhadı R.’ye son sözünü sordu. Olay anını hatırlamadığını belirten tutuklu sanık, “Olay anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum” diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti Abdulhadı R. hakkındaki kararını açıkladı. Yabancı uyruklu Abdulhadı R. hakkında, tutukluluk halinin devamına ve ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verdi.


eskişehir haberleri Çocuk istismarı haberleri cinsel taciz haberleri çocuğa taciz haberleri Hapis Cezası haberleri

İlgili Haberler

13 yaşındaki çocuğa taciz: Taksiciye hapis cezası

13 yaşındaki çocuğa taciz: Taksiciye hapis cezası
Çocuğa taciz soruşturmasında şüpheliye hakaret ettiği iddia edildi: Anneye para cezası

Çocuğa taciz soruşturmasında şüpheliye hakaret ettiği iddia edildi: Anneye para cezası
9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü!

9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi
Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!

Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!
Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…

Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…
CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!

FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!