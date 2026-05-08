Metro İstanbul duyurdu: Seferlere maç düzenlemesi

Metro İstanbul, Galatasaray ile Antalyaspor arasında 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde ulaşımda düzenleme yaptı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, taraftar yoğunluğu nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 ile 19.45 arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız Yenikapı-Seyrantepe metro seferleri yapılacak.

SEYRANTEPE-YENİKAPI HATTINDA AKTARMASIZ ULAŞIM

Karşılaşmanın ardından ise taraftar yoğunluğu sona erene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak, Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri gerçekleştirilecek.