Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında teknik arıza

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Sefer yapılamayan Silahtarağa-Ayvansaray istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği de belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 20:57
Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında teknik arıza
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada ayrıca sefer yapılamayan Silahtarağa-Ayvansaray istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği de belirtildi. 

Öte yandan, daha önce hava muhalefeti dolayısıyla işletmeye kapatıldığı açıklanan TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin normale döndüğü bildirildi.


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