İstanbul'da yağış etkisini artırmaya başladı! Trafikte yoğunluk oluştu, rögarlar taştı, metro istasyonlarını su bastı
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkisini artırarak devam etti. Kentte trafik yoğunluğu iş çıkış saatinin ardından yüzde 90'ı bulurken yağışla birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışın etkili olduğu Küçükçekmece'de yollarda su birikintileri oluştu, Kapalıçarşı'da rögarlar taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.
Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi. Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.
Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona su akarken, Tarihi Kapalıçarşı'da da rögarlar taştı. Yağışın etkili olduğu Küçükçekmece'de ise bazı yolları su bastı.
Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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