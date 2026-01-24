Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metro İstanbul duyurdu: Üsküdar-Samandıra hattı 2 gün kapalı kalacak!

24.01.2026 15:54:00
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle dün gece saatlerinde kapanan metro hattı, Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar hizmet veremeyecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergâhta ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.

 

