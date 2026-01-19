Metro İstanbul duyurdu: Üsküdar-Samandıra hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.

26 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ İŞLETMEYE AÇILACAK

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada, "23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER İETT OTOBÜSLERİ İLE SAĞLANACAK

Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahda ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.