Metro İstanbul duyurdu: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Davutpaşa istasyonunda yolcu yoğunluğu meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:27
Metro İstanbul duyurdu: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza
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Metro İstanbul sosyal medya hesabından saat 06.27'de yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Davutpaşa-Bakırköy istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yenikapı'dan metroya bindikten sonra arıza nedeniyle Davutpaşa Metro İstasyonu'nda vagonlardan indirilen yurttaşlar otobüs durağına yönlendirildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından saat 08.28'de yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü duyuruldu.


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