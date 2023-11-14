Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Metro İstanbul, İstanbulKart işbirliğiyle düzenlendiği iddia edilen ve sosyal medyada duyurusu yapılan kampanyanın dolandırıcılık amaçlı olduğunu, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:55
Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu sosyal medya ağlarında Metro İstanbul ve İstanbulKart işbirliğiyle düzenlendiği iddia edilen bir kampanya duyurusunun yer aldığı aktarıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Söz konusu duyurunun dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği, Metro İstanbul markası kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık faaliyetiyle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şirketimize ait sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz dışında yapılan bu tip duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini önemle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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