Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında aksama
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
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