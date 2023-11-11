Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında aksama

Yayınlanma: 11.11.2023 - 22:19

Güncelleme: 11.11.2023 - 22:19

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.