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Metro istasyonunda dehşet... Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı!

Metro istasyonunda dehşet... Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı!

26.05.2025 09:19:00
Güncellenme:
DHA
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Metro istasyonunda dehşet... Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı!

Bursa'da metro durağında bekleyen 3 arkadaş, çıkan tartışmada tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Kan donduran olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalızık Metro istasyonunda meydana geldi. 

İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.’nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen şüpheli ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. 

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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