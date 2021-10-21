Metro ve tramvay çalışanları greve hazırlığında: İzmir'de toplu ulaşım için 'acil eylem planı'

21 Ekim 2021 Perşembe, 09:41

İzmir Tramvayı’nın işletmeciliğini de yürüten İzmir Metro A.Ş. yönetimi ile yetkili sendika arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Uzlaşma olmaması halinde İzmir'de metro ve tramvay çalışanları, 22 Ekim'de greve çıkacak.

Raylı ulaşımın durması ihitimaline karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, acil eylem planı hazırladıklarını duyurdu. İzir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Toplu ulaşım hizmetinin aksamadan devam etmesi için kentin dört bir yanında toplam 14 yeni hat devreye alınacak. Bir hat ilave seferlerle güçlendirilirken, bir hatta da güzergâh değişikliği yapılacak. Rutin sefer planlamasına ek olarak hazırlanan yeni hatlarda, 130 takviye otobüs çalışacak. Hareket noktaları ise olası sorunlara hızla müdahale için uzman personelle güçlendirilecek." denildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni hat düzenlemeleri şöyle olacak:

Halkapınar - Konak - Narlıdere: Balçova - Konak (169) ve Narlıdere - Konak (554) hatları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden hizmet verecek. Fahrettin Altay - Halkapınar (12) otobüsleri ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Alsancak Talatpaşa Bulvarı güzergâhını kullanacak.

İnönü Bulvarı ve Üçyol: Fahrettin Altay - Konak (980) otobüsleri İnönü Caddesi’ni kullanacak. 581 hat numaralı Fahrettin Altay - Halkapınar Metro otobüsleri ise İnönü Caddesi - İkiçeşmelik - Şair Eşref Bulvarı güzergâhında sefer yapacak.

Buca - Bozyaka - Gaziemir: Tınaztepe - Halkapınar Metro (70); Bozyaka - Halkapınar Metro (80) ve Gaziemir - Halkapınar Metro (90) otobüsleri, kentin güneyine hizmet verecek. Kent merkezine çalışan Yeşilyurt - Konak (18) otobüsleri ise ilave seferlerle güçlendirilecek.

Bornova bölgesi: Bornova Metro - Konak (840) otobüsleri, Ankara Caddesi - Yeşildere - Konak Tünelleri güzergâhında hizmet verecek. 841 hat numaralı Bornova Metro - Konak otobüsleri ise Ağaçlı Yol (Sanayi ve Bölge metro istasyonları) - Mersinli – Mürsel Paşa Bulvarı üzerinden sefer yapacak. Evka 3 Metro - Konak (63) otobüsleri, Alsancak Şair Eşref Bulvarı’ndan çalışacak.

Çiğli - Karşıyaka: Egekent Aktarma - Konak (802) otobüsleri, Anadolu Caddesi - Altınyol - Alsancak Şair Eşref Bulvarı güzergâhında hizmet verecek. Bostanlı İskele - Konak (121) otobüsleri, Altınyol - Alsancak Talatpaşa Bulvarı üzerinden sefer yapacak. 821 hat numaralı Mavişehir Aktarma - Bostanlı İskele otobüsleri ise Karşıyaka İskelesi’nde son durak yapacak.