Metrobüs durağında dehşet anları! Havaya ateş açan şüpheli yakalandı
İstanbul Bakırköy İncirli Metrobüs durağında alkollü bir kişi, elindeki silahla havaya ateş açtı. Panikleyen vatandaşlar kaçarken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı ve silahına el koydu.
Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında akşam saatlerinde alkollü bir şahıs, elindeki silahla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan durakta bekleyen vatandaşlar, büyük panik yaşayarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: #incirli #metrobüs durağı
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