İETT tarihinde ilk: Kadın metrobüs denetim amiri mesaisine başladı

İstanbul toplu ulaşımına kadın eli değmeye devam ediyor. Kurum tarihinde ilk kez kadın şoför, kadın vatman ve kadın saha amirlerini göreve başlatan İETT’de şimdi de ilk kez bir kadın, metrobüs denetim amiri olarak göreve başladı. 2021 yılında şoför olarak İETT’de işe başlayan Ayşegül Kaya, İETT’nin ilk kadın metrobüs denetim amiri olarak kurum tarihine geçti.

İETT tarihinde ilk: Kadın metrobüs denetim amiri mesaisine başladı
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ANKA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşu İETT, ilklere imza atmaya devam ediyor. Tüm yatırım ve işletme faaliyetlerini hızla sürdüren ve günde yaklaşık 5 milyon yolculuk yapan İETT, kadın istihdamını artırıyor. 2019 yılından sonra ilk kez kadınların da direksiyona geçtiği İETT ile toplu ulaşıma kadın eli değdi.

163 kadın şoförün göreve başladığı İETT’de şimdi de İstanbul’un en önemli toplu ulaşım sistemi olan metrobüs hattında ilk kez bir kadın, denetim amiri olarak göreve başladı.

2021 yılında şoför olarak İETT’de işe başlayan ve ardından vatmanlık yapan Ayşegül Kaya, İETT’nin ilk kadın metrobüs denetim amiri olarak kurum tarihine geçti.

İETT’de 2019 yılından bu yana kadın çalışan oranı yüzde 213, kadın yönetici oranı ise yüzde 236 arttı.


Etiketler: #iett #Ayşegül Kaya #Metrobüs

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