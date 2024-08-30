Metrobüs kazasında bir yurttaş yaşamını yitirdi:
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrosüsle çarpıştı. Kaza sonucunda yolculardan Ferhat Uçar (22) yaşamını yitirdi, 2’si ağır 53 kişi ise yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde dün metrobüs kazası yaşandı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrosüsle çarpıştı. Kaza sonucunda yolculardan Ferhat Uçar (22) yaşamını yitirdi, 2’si ağır 53 kişi ise yaralandı. Metrobüs şoförü ile metrobüs hattında görevli denetim amiri şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise kazanın sebebine ilişkin şu açıklamada bulundu: “Kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan beyaz yol çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir.”
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