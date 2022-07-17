Metrobüs kullananlar dikkat! İncirli istasyonu 2 gün kapalı olacak

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki “Beyaz Yol” çalışması 27 Haziran tarihinde başlamıştı. Uygulama ile asfalt kaplama yol, özel reçeteli beton ile değiştirilmeye başladı. Yoldaki dezenformasyonun önüne geçilip, 21 yıl boyunca yoldaki bakımın asgari orana düşürülmesinin hedeflendiği çalışma ilk olarak Cevizlibağ-Yenibosna hattında yapıldı.

Eylül ayında bitmesi öngörülen çalışmaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada "Bu süreç içerisinde metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak. İBB, duyurularla ve tüm birimleriyle aldığı önlemlerle İstanbulluların ulaşımda sıkıntı yaşamamasını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

İstanbulkart'tan ise metrobüs yolunu kullanacak olan vatandaşlara SMS'li bir uyarı geldi. Buna göre Söğütlüçeşme istikametine gidecek olan yolcular için İncirli'deki durağın iki güne yakın bir zaman kapalı kalacağı açıklandı, alternatif gösterildi.

İstanbulkart'tan yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Değerli İstanbulkartlı, daha güvenli ve tasarruflu Metrobüs hattı için Metrobüs yoluna 'Beyaz Yol Beton Kaplama' yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında İncirli istasyonu Söğütlüçeşme yönü, 17 Temmuz 18:00 ile 19 Temmuz saat 06:00 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Söğütlüçeşme yönüne gitmek için önce Bahçelievler durağına gidebilir, oradan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüslere binebilirsiniz."